Рада ратифицировала соглашение с Литвой о борьбе с нелегальной занятостью

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0021 за основу и в целом проголосовали 324 народных депутата.

Как сообщалось, Украина и Литва подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции 7 декабря 2018 года.

Целью подписания Соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции было указано необходимость обеспечения на законодательном уровне защиты социально-трудовых прав украинских граждан, которые осуществляют оплачиваемую деятельность на территории Литвы, и литовских граждан, осуществляющих такую деятельность на территории Украины, а также борьба с нелегальной занятостью.