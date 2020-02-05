"Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn (обновлено)

Подписание документа состоялось 5 февраля в Киеве при участии премьер-министра Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти, в первую очередь, о консалтинге... И мы уверены в том, что наше сотрудничество будет успешным", – отметил Пофалл во время подписания.

Комментируя, в чем разница между меморандумом, подписанным в Давосе, и нынешним, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что сегодняшний документ подразумевает более конкретные варианты взаимодействия между компаниями.

"То был более абстрактный меморандум о намерениях, а это – меморандум о взаимопонимании, подразумевающий более конкретные вещи", – отметил министр.

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, цель сотрудничества между железнодорожными компаниями – разработать концепцию для предоставления "Укрзализныце" необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

При этом конкретные границы и дальнейшие условия будут согласованы в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве, которое будет определять план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и включать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений.

На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится до 31 декабря 2020 года.

После этапа реализации, с 1 января 2021 года, начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.

Согласно тексту меморандума, "стороны договорились изучить и разработать концепцию и план с целью предоставления DB E&C возможности для получения "Укрзализныцей" необходимой управленческой и/или технической поддержки (кроме вопросов, касающихся перевозок военного назначения)".

В меморандуме подчеркивается, что он не содержит окончательных условий и всех вопросов, по которым между компаниями с целью стратегического сотрудничества должно быть достигнуто согласие.

При этом, согласно документу, ни одна из сторон не несет ответственности за любые прямые, опосредованные или следственные убытки (утрату прибыли, невозможность использования или утрату бизнес-возможностей).

Меморандум заключен сроком на три года. Ориентировочный срок стратегического сотрудничества – до 10 лет.

"На первом этапе речь идет о сотрудничестве в консультационном параграфе. Но надеемся, что со временем мы придем к более глубоким формам сотрудничества... Я надеюсь, что это станет следующим шагом к построению надежного сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn", – заявил Гончарук.

В свою очередь представитель Deutsche Bahn отметил, что немецкая компания прошла путь приватизации, что позволило ей стать успешным перевозчиком.

"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти в первую очередь о консалтинге.... Мы уверены, что это сотрудничество откроет новые перспективы как для вас, так и для нас, а также в том, что наше сотрудничество будет успешным", – отметил Поффала.

Со стороны "Укрзализныци" меморандум подписали члены правления Желько Марчек и Ремигуш Пашкевич, со стороны Deutsche Bahn – Рональд Поффала, со стороны подразделения Deutsche Bahn компании DB Engineering & Consulting GmbH – ее гендиректор Нико Георг Варбанофф.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры Украины пописало меморандум с оператором железных дорог Германии компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО "Укрзализныця", сообщив, что в феврале украинская и немецкая компании подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в дальнейшем власти Украины хотят передать "Укрзализныцю" в упраление Deutsche Bahn AG на 10 лет.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что на данном этапе планируется привлечь топ-менеджеров Deutsche Bahn для сотрудничества и развития АО "Укрзализныця" в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.