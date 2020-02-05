Основатель Amazon продал акции компании еще на $1,8 миллиарда

Об этом сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом во вторник рыночная стоимость Amazon.com впервые превысила $1 трлн, в результате чего компания стала четвертой в США, преодолевшей эту отметку.

Котировки акций Amazon повышаются на 11% в ходе предварительных торгов в среду.

За последний год капитализация компании подскочила примерно на четверть, в то время как фондовый индекс Standard&Poor's 500 вырос на 20% за этот период.

Как сообщалось, в прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.