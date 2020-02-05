"ДТЭК Энерго" Ахметова получило 2,5 миллиарда чистой прибыли

Об этом свидетельствуют данные неаудированной отчетности компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Доход "ДТЭК Энерго" в прошлом году снизился на 15,4% (на 13,96 млрд грн) – до 76,83 млрд грн, валовая прибыль – на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн.

Как уточнили в компании, ухудшение финансового результата связано со снижением производства электроэнергии в четвертом квартале на 40% по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года, а также с наличием задолженности ГП "Энергорынок" в размере 6,8 млрд грн.

В то же время благодаря укреплению гривни "ДТЭК Энерго" на курсовых разницах заработало 6,6 млрд грн, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

Инвестиции в развитие производства в 2019 году составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

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Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль в размере 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.

Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году составил 90,79 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 году (140,973 млрд грн). Валовая прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,25 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 19,27 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.