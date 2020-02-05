ЕБРР выделит $60 миллионов собственнику магазинов "Сильпо" и "Фора" на расширение сети

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Проект поддержит стратегию Fozzy Group по расширению розничных операций и повышению устойчивости бизнеса", – говорится в сообщении на сайте банка.

Заемщиком выступает ООО "Сильпо-Фуд", развивающее сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо".

Общая стоимость проекта составляет $160,8 млн, утверждение проекта запланировано на 11 марта 2020 года.

Согласно информации банка, проект направлен на расширение и обновление магазинов сетей продуктовых супермаркетов "Сильпо" и "Фора", повышение энергоэффективности и конкурентоспособности.

Так, планируется повысить эффективность в использовании энергии и ресурсов, в частности путем внедрения бесфреонового охлаждения, эффективной вентиляции, отопления, освещения, а также использование современных технологий по обращению с отходами. Проект также предусматривает расширение присутствия сетей супермаркетов Fozzy Group в регионах с ограниченным предложением в сфере продуктового ритейла.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 700 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 1 января 2019 общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес. В частности, компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash !, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. человек.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.