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05.02.20 15:28

Кабмин назначил временного главу "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.

желько,марчек

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №64-р от 5 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Желько Марчек назначен и.о. главы "Укрзализныци" до назначения председателя правления акционерного общества в установленном порядке.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

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