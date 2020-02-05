Кабмин назначил временного главу "Укрзализныци"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №64-р от 5 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Желько Марчек назначен и.о. главы "Укрзализныци" до назначения председателя правления акционерного общества в установленном порядке.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.