Кабмин одобрил создание Фонда гарантирования кредитов для фермеров

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

Премьер отметил, что в госбюджете на 2020 года предусмотрено 240 млн грн для формирования уставного капитала Фонда.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов", – сообщил Гончарук.

Читайте также: Минэкономики начинает собирать данные для Аграрного реестра

Как пояснили в пресс-службе Минэкономики, создание Фонда частичного гарантирования кредитов призвано создать в рамках земельной реформы эффективный инструмент для упрощения получения кредитов мелким фермерам, которые не имеют кредитной истории.

"Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке, поскольку Фонд будет гарантировать выполнение обязательств малых и средних хозяйств по кредитным договорам перед банками", – отметил заместитель министра экономики, развития торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.