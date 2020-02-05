Кабмин перераспределил частоты для расширения покрытия 4G

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

В частности, постановлением отменен запрет на использование мобильной связи 4G в диапазонах 800-900 МГц, что облегчит операторам построение сетей 4G.

"Таким образом, операторы смогут распространить предоставление услуг высокоскоростного мобильного интернета почти всю территорию Украины, включая небольшие села и автодороги. Построение сетей в этих диапазонах частот позволяет операторам устанавливать меньше базовых станций. Ведь радиус действия одной базовой станции в диапазонах частот 800-900 МГц значительно шире, чем в более высоких диапазонах", – пояснили в министерстве.

Ожидается, что благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии, в апреле свою сеть начнет развивать оператор "Интертелеком", а в июле – мобильные операторы большой тройки.

"Таким образом мы сохраним хорошие темпы в достижении цели правительства – обеспечить к 2024 году 95-процентное покрытие транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Кабмин своим решением определил срок прекращения использования технологии CDMA.

"Этот стандарт бесперспективный и уже не применяется в мире. Большинство производителей телекоммуникационного оборудования прекратили выпуск продукции в стандарте CDMA. Это соответствует практике Европейского Союза и способствует развитию наиболее перспективных технологий на тех частотах, где работает оборудование операторов CDMA", – пояснили в Минцифры.

В министерстве напомнили, что технология CDMA находится в Плане использования радиочастотного ресурса до 1 января 2025 года.

"Но мы уже начали уменьшения ширины полосы, которую используют CDMA, и позволили на тех же частота внедрять LTE. Этот процесс будет происходить постепенно, чтобы существующие абоненты операторов CDMA не остались в без связи, ведь это часто льготные категории", – добавили в министерстве.

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Как сообщалось, 21 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), поддержала план перераспределения радиочастотного ресурса в диапазонах 800-900 МГц между АО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина", ООО "лайфселл" и ООО "Интертелеком".

Ранее в январе Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение на согласованные действия в виде перераспределения радиочастотного ресурса в диапазонах 800-900 МГц между АО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина", ООО "лайфселл" и ООО "Интертелеком".

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Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров подписал меморандум с операторами мобильной связи Vodafone, Lifecell, "Киевстар" и "Интертелеком" о реорганизации радиочастот в диапазоне 900 МГц, что позволит обеспечить всю территорию Украины максимальным покрытием качественной мобильной связи уровня 4G, а также предоставить широкополосный доступ к интернету.

Ожидается, что благодаря достигнутым договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии, необходимые для распространения 4G даже в небольших населенных пунктах.

Напомним, отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах сегодня вызвано тем, что распределенных частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G. Исправить ситуацию позволит выполнение подписанного операторами общего Плана мероприятий, согласно которому от доли диапазона откажется "Киевстар". Этому оператору, согласно лицензии, сейчас отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также часть своих частот в этом диапазоне уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.