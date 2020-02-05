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05.02.20 12:55

Зеленский прокомментировал блокирование концессии Херсонского порта через суд

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране необходимо перезагрузка судебной системы, чтобы не выносились такие решения как по приостановке концессии Херсонского морского порта.

Зеленский прокомментировал блокирование концессии Херсонского порта через суд

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я уверен, что мы с вами доживем до момента, когда будет перезагрузка судебной системы. Вы же видите, что происходит. Пока что у нас сложная ситуация с судами, и она всегда была очень сложная. То есть они личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов", – сказал президент  во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы.

Зеленский указал, что сейчас идет "настройка системы, как противодействовать этому".

При этом президент отметил, что в Украине есть много порядочных судей, но есть и много проблемных кейсов, которые не дают развиваться Украине, не дают возможности защищать как внутренние, так и иностранные инвестиции.

Как сообщал БизнесЦензор, Шестой апелляционный административный суд Киева своим решением приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса морского порта "Херсон"

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