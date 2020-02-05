Украина снизила транзит нефти в Европу на 3,6%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за январь 2020 года составил 188,5 тыс. тонн, что на 16% (на 26,1 тыс. тонн) больше, чем за январь 2019 года.

Таким образом, в январе 2020 года доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (1 млн 245,5 тыс. тонн) составила 84,9%, доля перекачки на НПЗ страны – 15,1%.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% (на 208,2 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% (на 281,3 тыс. тонн) – до 2 млн 382,3 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.