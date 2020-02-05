Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Мы отменили согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Ведь на самом деле, облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов", - сообщил Гончарук.

Правительство приняло постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя.

"При этом, ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ", - добавил Гончарук.

Премьер считает, что теперь инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион.