БизнесЦензор

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05.02.20 11:49

Wizz Air закрыла рейсы из Киева в основной аэропорт Франкфурта

Wizz Air закрыл продажи билетов на рейсы из Киева в основной аэропорт Франкфурта, который является базой Lufthansa, свидетельствует информация в системе бронирования лоу-коста.

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Об этом со ссылкой на avianews сообщает БизнесЦензор.

Последний доступный для бронирования перелет внесен в систему на 30 апреля. Одновременно с этим прекращена продажа билетов на два других рейса из Франкфурта — на рейсы в Софию после 27 марта и на рейсы в Будапешт после 30 апреля.

Сейчас ключевым для Wizz Air является второстепенный аэропорт Франкфурт-Хан, который находится примерно в 120 км от Франкфурта. Из этих воздушных ворот венгерский лоу-кост летает в семь городов, включая Львов.

Рейсы Киев-Франкфурт Wizz Air запустил 1 июля 2018 года, заменив ими рейсы в аэропорт Франкфурт-Хан. Выход лоу-коста на этот маршрут привел к значительному снижению цен со стороны авиакомпаний Lufthansa и МАУ. В результате авиабилеты можно было купить за $100 в обе стороны.

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