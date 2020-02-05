Wizz Air закрыла рейсы из Киева в основной аэропорт Франкфурта

Об этом со ссылкой на avianews сообщает БизнесЦензор.

Последний доступный для бронирования перелет внесен в систему на 30 апреля. Одновременно с этим прекращена продажа билетов на два других рейса из Франкфурта — на рейсы в Софию после 27 марта и на рейсы в Будапешт после 30 апреля.

Сейчас ключевым для Wizz Air является второстепенный аэропорт Франкфурт-Хан, который находится примерно в 120 км от Франкфурта. Из этих воздушных ворот венгерский лоу-кост летает в семь городов, включая Львов.

Рейсы Киев-Франкфурт Wizz Air запустил 1 июля 2018 года, заменив ими рейсы в аэропорт Франкфурт-Хан. Выход лоу-коста на этот маршрут привел к значительному снижению цен со стороны авиакомпаний Lufthansa и МАУ. В результате авиабилеты можно было купить за $100 в обе стороны.