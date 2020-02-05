ДТЭК предупредил об отключении от электроэнергии шахтоуправления "Южнодонбасское"

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Оператор системы распределения (ОСР) получил требование от поставщика ООО "ЭК "Укрэнергоуголь" на полное отключение энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотлив, государственному предприятию "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" с 13 февраля", – сообщает ДТЭК.

ДТЭК сообщает, что ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 13 февраля 2020 года.

"Полное отключение шахты от энергоснабжения, включая водоотлив, грозит затоплением государственного предприятия и чревато серьезными экологическими последствиями. Оператор системы распределения обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Донецкую областную государственную администрацию, городской совет Угледара и руководство шахты как можно скорее найти решение, которое позволит избежать отключения угледобывающего предприятия", - сообщает ДТЭК.

ДТЭК напоминает, что 21 декабря 2019 года, энергоснабжение шахты уже было частично прекращено и продлилось около месяца.

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