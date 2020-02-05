Таможня ежедневно перечисляет в госбюджет 1 миллиард, – Нефьодов

Об этом Нефьодов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Каждый рабочий день с начала текущего года Государственная таможенная служба Украины перечисляет в бюджет около 1 млрд грн", - сообщил Нефьодов.

"И это несмотря на то, что в январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, налогооблагаемый импорт уменьшился на 5,3% с 5,2 тыс. тонн до 4,9 тыс. тонн", - добавил он.

Нефьодов также сообщил, что Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС (с этого года среднеарифметическая ставка пошлины составляет 0,459%) и таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам.

"Однако никаких преференций минимизаторам и серым импортерам - за счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020, по сравнению с январем 2019, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 6% (с 0,72$/кг до 0,76$/кг )", - заявил он.

"Контрабандисты тоже вынуждены декларировать товары - по сравнению с соответствующим периодом 2019 в два и более раз увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и тому подобное", - сообщил Нефьодов.