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04.02.20 20:14

Главу управления Кабмина задержали на взятке в 2,5 миллиона

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Главу управления Кабмина задержали на взятке в 2,5 миллиона

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", – сказано в сообщении.

Руководитель Управления задержан непосредственно при получении неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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