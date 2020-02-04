БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.02.20 19:58

Эстония прекратила выдачу виз китайцам из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса Эстония прекратила выдачу туристических виз китайцам, сократила состав посольства и вывезет из Пекина членов семей дипломатов.

эстония

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал ERR, передает БизнесЦензор.

"Мы приняли решение, что члены семей дипломатов из Пекина будут перевезены в Эстонию. Также мы уменьшили число работающих в посольстве людей", - сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Эстония решила, что сейчас в Пекине не занимаются оформлением туристических виз.

"Мы предупредили эстонские турфирмы. И Китай в свою очередь сообщил, что сейчас не принимает группы туристов", - сказал министр.

Единственный эстонец, по данным министерства, проживающий в провинции Хубэй, которая находится в эпицентре вспышки короновируса, был вывезен во Францию и находится там в карантине.

Всего, по данным МИД, в Китае в краткосрочных поездках находятся 18 граждан Эстонии, еще 78 живут там постоянно.

По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило 20 тыс. человек, 425 человек умерли.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100