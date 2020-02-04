Зеленский подписал изменения в налоговое соглашение с Сингапуром

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада ратифицировала указанный протокол 14 января.

Как поясняли в Минфине, ратификация Соглашения будет иметь позитивное влияние на предпринимателей обеих стран. Во-первых, доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению. Во-вторых, предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства.

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Как сообщалось, Министр финансов Оксана Маркарова 16 августа 2019 года подписала Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Среди прочего, документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи "Обмен информацией" – без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, что улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.