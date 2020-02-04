Суд начал банкротство торгового дома "АвтоКрАЗ" Жеваго

Согласно судебным материалам, инициатором возбуждения этого дела стал "Торговый Дом "Полтавский автоагрегатный завод" из-за долга в 2,3 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В госреестре собственником ООО "Торговый Дом "Полтавский автоагрегатный завод" указан местный юрист Руслан Дробот, однако предприятие ранее входило в состав холдинговой компании ПАО "АвтоКрАЗ", принадлежащей бизнесмену и экс-народному депутату Украины Константину Жеваго.

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго.

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Как сообщалось, по иску "Ощадбанка" Хозсуд Киева в сентябре 2018 года открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской области), признав денежные требования Ощадбанка в размере 555,688 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признан банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае текущего года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.

АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.

В прошлом году реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% – на внутреннем рынке.