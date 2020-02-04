Злочевский покупает еще одну газовую компанию

Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

ООО "ПК Газвыдобування" в 2001-2016 годы владело лицензией на разработку Покровской нефтегазоносной площади (49,5 км. кв.) в Полтавской области.

Как сообщалось, до октября 2019 года владельцем этой компании была британская Cadogan Petroleum PLC. 29 октября "Газдобыча" была продана ООО "Укринвест Групп", аффилированной со структурами "Скелы Терциум" Сергея Белашова за $2,8 млн.

ООО "ПК Газвыдобування" является одной из двух дочерних компаний, которые руководство Cadogan активно пыталось продать в последнее время.

19 декабря 2019 года "Газвыдобування" была перепродана ООО "Финансовая Компания Экспресс Инвест".

Газодобывающий бизнес Николая Злочевского оформлен в группу Burisma. В состав Burisma входят 12 операционных компаний "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Алдеа-Украина", "Системойлинжиниринг", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагаз", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Куб-Газ", "Нефтепромышленная геология".

Николай Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова со 2 июля 2010 года по 20 апреля 2012 года. В начале 2015 года Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Спустя два года уголовные дела в отношении Злочевского и группы Burisma были закрыты.

В 2018 году группа добыла 1,08 млрд кубометров газа (четвертая по объему добычи в стране) и 74,1 тыс. тонн нефти с конденсатом.