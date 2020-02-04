Суд заблокировал продажу долгов мясокомбината Жеваго

Как сообщает пресс-служба Фонда, такое решение принято на основании соответствующего постановления Хозяйственного суда города Киева, передает БизнесЦензор.

"Этим постановлением суд запретил осуществлять продажу активов, включенных в пул, на время рассмотрения иска одного из участников предыдущих торгов по продаже указанного пула о признании этого участника победителем", – говорится в сообщении.

Согласно определению суда, опубликованному в Едином госреестре судебных решений, соответствующий иск подала компания "Инвестохиллс Веста", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее Фонд гарантирования вкладов отменил результаты предыдущего аукциона по продаже указанного пула с якорным активом в виде кредита с "Кременчугским мясокомбинатом" в залоге.

Фонд указывал, что организатор торгов – "Универсальная товарно-сырьевая биржа" – допустил к участию в аукционе одного из участников без оплаты им гарантийного взноса. Этим участником оказалось ООО "Бизнесресурс-Украина", которое победило по итогам голландского аукциона, предложив за пул 304 млн грн, однако не заплатило за приобретенный пул.

В таком случае Фонд гарантирования должен был взыскать внесенный ею гарантийный взнос и признать победителем следующего по цене участника – компанию "Инвестохиллс Веста", которая предложила 150,5 млн грн, если бы результаты торгов не были отменены.

Регулятор также уточнил, что после нарушения исполнительная дирекция Фонда приняла решение об исключении "Универсальной товарно-сырьевой биржи" с перечня юрлиц, отобранных Фондом для осуществления организации открытых аукционов.

Соответствующий аукцион состоялся в ноябре. На продажу был выставлен пул активов четырех банков-банкротов ("ВТБ Банка", "Дельта Банка", "Фидобанка", "Финансы и кредит") общей стоимостью 3,9 млрд грн (в т.ч. по телу кредитов – 1,1 млрд грн). Речь шла о правах требования по кредитам к ПАО "Кременчукмясо" (подконтрольное Константину Жеваго), ПАО "Стахановский вагоностроительный завод", ЧАО "Креатив" и другим.

В госреестре учредителем ООО "Бизнесресурс-Украина" указана Эльвира Гаврилова.