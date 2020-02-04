Рада ограничит максимальные выплаты по микрокредитам

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1109 в первом чтении проголосовали 369 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на нормирование сферы микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.

Как пояснила перед голосованием народный депутат Нина Южанина, речь идет о кредитах на сумму до 4723 грн.

"Эти кредиты у нас выпали из контроля по основному закону", – отметила депутат.

Южанина уточнила, что после принятия закона данные о таких кредитах также будут вноситься в единый реестр кредитных историй, а максимальная выплата по такому кредиту будет ограничена двойным размером минимальной зарплаты (9446 грн).

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В частности, законопроектом предлагается исключить из перечня договоров, на которые не распространяется действие закона "О потребительском кредитовании" кредитные договоры сроком до одного месяца, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора.

При этом на такие кредиты не будет распространяться требование о необходимости предоставления потребителю паспорта потребительского кредита по специальной форме до заключения договора.

Законом также предложено ограничить совокупную сумму платежей по таким кредитам, подлежащих уплате потребителем в случае невыполнения своих обязательств с учетом неустойки (штраф, пеня), процентной ставки, других платежей, двойной суммой, полученной потребителем по такому договору.

При этом согласие потребителя на передачу информации по этому кредиту хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй, будет обязательным условием предоставления кредита.