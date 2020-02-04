Зеленский одобрил предоставление "Укравтодору" гарантий по кредитам на 19 миллиардов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Законы предусматривают возможность для Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") получать государственные гарантии по заимствованиям с 2020 года для финансирования развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Привлечение "Укравтодором" на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию магистралей, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых дорог.

Активное развитие транспортных сетей и улучшение их качества будет стимулировать экономический рост и способствовать повышению безопасности дорожного движения, сокращению для людей и грузов времени пребывания в пути к пунктам назначения.

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.