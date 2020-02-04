Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря в 2,5 раза

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2241 во втором чтении и в целом проголосовали 290 народных депутатов.

Законом путем внесения изменений в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса предлагается уменьшить с 25% до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

При этом до 31 декабря 2020 года временно установлена сниженная ставка ренты на добычу янтаря в размере 5%, а до 31 декабря 2021 года – в размере 8%.

Читайте также: Кабмин заложил в бюджет 3,5 миллиарда от легализации азартных игр и добычи янтаря

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 29 декабря 2019 года подписал принятый Верховной Радой 19 декабря закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря".

Законом установлена уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, хранение янтаря и за уклонение от рекультивации земель, а также усовершенствован механизм получения разрешений для легальной добычи.

Также вводится временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применения сертифицированного оборудования для его добычи.

Документом также устанавливается механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Для легальной добычи янтаря предложено ввести единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на электронном аукционе. Начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов (34 тыс. грн) за один гектар земли.