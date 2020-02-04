"Проминвестбанк" пожаловался на отказ аграрных компаний Ахметова платить по долгам

Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Донецкой области от 27 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Сумма исковых требований в судебных материалах пока не уточняется.

В то же время приводится информация "Проминвестбанка", что "заемщик не совершил ни одного погашения по телу кредита с 28 марта 2019 года, когда была согласована окончательная рассрочка исполнения обязательства и сумма долга должна была уменьшаться".

Также банк уверяет, что "заемщик должен обеспечивать зачисление и наличие денежных средств на счетах, открытых в ПАО "Проминвестбанк", чего ДП "Ильич-Агро Донбасс" ПАО "ММК им. Ильича" не совершается должным образом, что свидетельствует об уклонении и сокрытии активов заемщика, которые могут привести к нарушению прав и интересов ПАО "Проминвестбанк".

По оценкам кредитора, "вполне реальным является то, что денежные потоки могут быть направлены вне заемщика и поручителя (которые входят в группу связанных компаний "Харвист Холдинг"), что негативно повлияет на получение банком всех платежей по кредитному договору, однако не повлияет на стабильность группы связанных компаний "Харвист Холдинг".

"Проминвестбанк" просил суд наложить арест на средства ответчиков в ряде банков. Однако суд вернул истцу соответствующее заявление из-за отсутствия надлежащих доказательств уплаты судебного сбора.

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По данным госреестра, конечным бенефициаром ГП "Ильич-Агро Донбасс" ПАО "ММК им. Ильича" и ООО "Харвист Есетс" является Ринат Ахметов.

"Проминвестбанк" принадлежит российской госкорпорации ВЕБ.РФ ("Внешэкономбанк").