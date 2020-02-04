Великобритания запретит продажу авто с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Министр по делам бизнеса и энергетики Андреа Ледсом заявила, что у Великобритании уже много достижений в области борьбы против изменения климата и страна намерена активизировать усилия по деуглеводородизации каждого сектора экономики. В свою очередь министр транспорта Грант Шаппс сообщил, что "программа этого правительства объемом 1,5 млрд фунтов направлена на то, чтобы максимально упростить владение электромобилем, - и эта программа работает. Только в прошлом году электромобили продавались здесь с частотой раз в 15 минут в среднем".

Однако независимая Ассоциация автомобильной промышленности Великобритании (SMMT) подвергла критике перенос сроков.

"С учетом текущего спроса на эту, все еще дорогую, технологию продажи все еще слишком малы. Очевидно, что ускорение движения по этому пути чрезвычайно сложно и требует чего-то большего, чем только инвестиции со стороны участников индустрии. Речь идет о трансформации всего рынка, а у нас все еще нет ясности по ряду планов, в том числе специальных грантов для покупателей электромобилей, кроме того, сеть зарядных станций в Великобритании все еще недостаточно развита", - говорится в заявлении SMMT.

Запрет на продажу новых автомобилей с ДВЗ планируют власти не только Великобритании, но и ряда других стран. В ЕС принята стратегия по полному отказу от автомобилей с выбросами к 2050 году, однако некоторые европейские страны установили для себя более ранние сроки: Франция - с 2040 года, Дания - с 2030 года для обычных ДВЗ, с 2035 года - для гибридов, Нидерланды - с 2030 года.