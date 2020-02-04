Остатки на валютных счетах Казначейства выросли до 42 миллиардов, – Маркарова

Об этом говорится в сообщении министра финансов Оксаны Маркаровой в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Относительно средств государства: на 3 феврадя 2020 года на гривневом ЕКС было 12,1 млрд грн и дополнительно на валютных счетах – эквивалент 42,3 млрд грн. Это достаточные средства для осуществления в нормальном режиме всех платежей, и это больше, чем на эту дату в 2019 году (было соответственно 11,9 млрд+35,9 млрд грн в валюте)", –написала Маркарова.

Он добавила, что активное управление ликвидностью введено в Минфине дает возможность поддерживать необходимый уровень ресурса в нужных валютах для обеспечения бесперебойного финансирования всех потребностей согласно росписи.

Отметим, 27 января Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 1,25 млрд евро, доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 млрд грн, сократившись за месяц на 5,5 млрд грн или на 31%.

Напомним, остатки на валютном Едином казначейском счету (ЕКС) по состоянию на начало ноября 2019 года превышали 20 млрд грн.: