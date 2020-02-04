General Electric построит два новых газовых блока ТЭС в Польше за 870 миллионов евро

В церемонии подписания договора приняли участие президент Польши Анджей Дуда и посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское Радио.

"Это очень важный шаг на пути нашей климатической политики", – сказал о проекте президент Польши Анджей Дуда.

"General Electric, большая американская фирма, является одним из тех субъектов, которые стали участниками этой большой инвестиции вместе с польской компанией Polimex-Mostostal. Меня радуют американские инвестиции в Польше", – отметил польский президент.

Новые энергетические блоки общей мощностью 1400 мегаватт будут оснащены турбинами класса "H", которые характеризуются лучшими показателями, чем турбины предыдущего поколения.

Стоимость контракта составила 3,7 млрд злотых (865 млн евро) нетто. аказ охватывает также 12 сервисный договор стоимостью 1 млрд злотых (23 млн евро).

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Новые блоки призваны поддержать стабилизацию электроэнергетической системы Польши.

Блоки получили 17-летний контракт на главном аукционе по отбору на рынке мощности; документ вступит в силу в 2024 году. Новые объекты должны соответствовать строгим нормам, касающимся выбросов в атмосферу, загрязняющих окружающую среду.