Минэкономики начинает собирать данные для Аграрного реестра

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, операторы будут помогать аграриям вносить сведения о себе в систему и собирать отзывы о ее функционале и работе, передает БизнесЦензор.

"Во время регистрации будут присутствовать представители системы безвозмездной правовой помощи, которые будут предоставлять консультации по правовым вопросам желающим стать участником Реестра, а также представители Госгеокадастра, которые будут консультировать по земельным вопросам", – отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что Аграрный реестр призван предоставлять ряд услуг для аграриев.

Так, на пилотном этапе в своем онлайн-кабинете аграрий сможет следить за информацией о себе, получив информацию из четырех реестров: Государственного земельного кадастра, реестра юридических и физических лиц, реестра прав и Реестра животных.

После внесения в реестр, участники смогут подавать заявки на исправление ошибок и регистрации земельных участков в кадастре. В частности, специалисты Госгеокадастра будут осуществлять обработку заявок на исправление ошибок и регистрацию участков с использованием возможностей камеральных работ и на основе архивной документации по землеустройству.

Кроме того, зарегистрированные агропроизводители также получат прямой доступ к актуальной информации о программах государственной поддержки и возможностей по их использованию.

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В министерстве напомнили, что для регистрации сельхозпроизводителям необходимо иметь актуальную квалифицированную электронную подпись (КЭП). В случае отсутствия КЭП ее можно сделать самостоятельно, или это поможет сделать оператор при регистрации (в случае наличия счета в "Приватбанке", для этого необходимо также взять с собой флешку). Регистрация и пользование Реестром бесплатные.

Напомним, Государственный аграрный реестр – электронная площадка, которая призвана способствовать созданию прозрачной системы государственной поддержки аграриев и должна упростить взаимодействие между государством и сельскохозяйственным производителем.

С помощью Аграрного реестра планируется предоставлять государственные сервисы, упростить доступ к банковскому финансированию и программ кредитных гарантий, а также ввести программы таргетированной государственной поддержки и оценивать их эффективность.

Зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре можно с 5 февраля по ссылке: www.ar.gov.ua