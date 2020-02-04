Пинчук докапитализировал свой банк на 870 миллионов

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в декабре 2019 года был зарегистрирован устав банка в новой редакции в связи с завершением процедуры увеличения уставного капитала до 3,59 млрд грн, а 3 февраля текущего года банк получил реестр владельцев акций от ПАО "Национальный депозитарий Украины".

Как уточнили в пресс-службе банка, все акции допвыпуска приобрел действующий акционер.

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Как сообщалось, ранее владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил в Национальный банк Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука, заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,78 млрд грн) банк занимал 21 место среди 76 действующих.