Украина установила рекорд по экспорту овощей и фруктов

Об этом сообщает EastFruit, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что наибольшим достижением Украины стал качественный прорыв в экспорте и расширение географии экспорта продукции – то есть существенно повысилась стоимость экспортируемой продукции, и она стала поставляться в страны с высокими требованиями к качеству и безопасности, но и высокими ценами.

В целом экспорт овощей, фруктов, ягод и орехов, свежих, замороженных и сушеных принес Украине в 2019 году $339 млн выручки – на 9,4% больше, чем в 2018 году и на 20,1% больше, чем в 2017 году. Главными товарными группами, которые обеспечивали прирост экспорта плодоовощной продукции были грецкие орехи, ягоды и яблоки. Прирост выручки от экспорта яблок за два года превысил 150%, а экспорт орехов и замороженных ягод вырос приблизительно одинаково – на 37% за два года. При этом удельный вес этих трех ведущих категорий в общем экспорте плодоовощной продукции продолжал расти и достиг 70% в 2019 году.

"Темпы роста экспорта плодоовощной продукции из Украины остаются высокими, однако сможет ли страна их удержать в 2020 году – это большой вопрос, ведь наметился ряд негативных тенденций, таких как укрепление курса национальной валюты, дефицит рабочей силы для уборки продукции, снижение объёмов производства малины, снижение инвестиций в новые сады и ягодники и тому подобное. В то же время есть большая надежда на то, что Украина будет расти еще некоторое время за счет вступления в плодоношение садов фруктов, орехов и ягод, заложенных в последние пять лет", - прогнозирует экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйтвенной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

"Хотелось бы, конечно, чтобы Украина росла в экспорте не только экстенсивно, но и за счет повышения стоимости экспортируемой продукции. Например, малину в Украине выращивают только для экспорта в замороженном виде, хотя свежую в ЕС можно продать в 5-10 раз дороже. Например, Марокко, находящееся намного дальше от основных центров потребления малины ЕС, экспортирует туда около 30 тыс. тонн свежей малины, а Украина – около нуля", - рассказал Ярмак.

Эксперты Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) отмечают, что по объему экспорта плодоовощной продукции Украина не входит даже в числе 50 мировых лидеров. Для примера, маленькая Литва с не самым благоприятным для фруктов и овощей климатом, экспортирует больше плодоовощной продукции, чем вся Украина. Соседняя с Украиной Польша экспортирует овощей и фруктов на $2,6 млрд – в 8 раз больше, чем Украина. Причем сюда входит и реэкспорт украинских ягод и других продуктов плодоовощной группы. То есть Польша зарабатывает на украинском экспорте овощей и фруктов.

Поэтому, по мнению УПОА, значительный потенциал для роста экспорта плодоовощной состоит в улучшении подходов к маркетингу и повышении качественных параметров плодоовощной продукции, что выльется в более высокую цену.