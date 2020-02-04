Нацкомиссия снизит плату за доставку газа для хозяйств с минимальным потреблением, – Герус

Как передает БизнесЦензор, об этом глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам депутата, существуют предварительные договоренности с НКРЭКУ о том, чтобы пересмотреть размер платы за доставку газа для тех домохозяйств, которые используют газ в незначительном количестве.

"Комиссия готова внести соответствующее изменения для того, чтобы эта плата не была такой, какой она есть сегодня. Если газа потребляется мало или он не потребляется вообще, то эта плата должна быть минимальной, символичной. Например, если в квартире есть газовая плита, а в этой квартире никто не жил на протяжении года, то эта плата составит около 4 гривен после тех изменений, которые внесет Комиссия", – сказал Герус.

Депутат отметил, что после внесения изменений в порядок расчета тарифа на доставку газа также будет осуществлен перерасчет за уже уплаченные потребителями суммы с 1 января.

Как сообщалось, в свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ, которая будет включать плату за доставку.

"Чтобы вся большая инфраструктура (работала)... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – пояснил министр.

Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.