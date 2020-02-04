"Богдан Моторс" Гладковского уволит половину работников

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Ранее в пресс-службе сообщали, что численность производственного персонала составляет около 1,2 тыс. человек, то есть сокращение коснется половины работников.

Как уточнил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, в настоящее время работники поставлены в известность о предстоящем сокращении.

По словам Красули, с начала года практически отсутствуют заказы, в первую очередь, на заводе в Черкассах (завод выпускает автомобильную технику для нужд Минобороны – грузовые и санитарные авто, бронетехнику). Такую ситуацию в компании связывают, прежде всего, с действиями НАБУ и САП, которые проводят постоянные проверки и выемки документов в рамках открытых уголовных дел.

"Своими действиями НАБУ и САП фактически дестабилизируют хоздеятельность "Богдан Моторс", следствием чего стало, в том числе, и намерение сократить более 600 работников. Поскольку деловые партнеры выходят из переговоров, перестают заключать контракты", – заявил Красуля.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в автомобилестроении и спад производства, "Богдан Моторс" в 2019 году своевременно или раньше срока выполняла все контракты, в том числе в рамках гособоронзаказа, и заплатила в бюджеты всех уровней более 385 млн грн налогов.

Красуля напомнил, что производства по делу длятся уже более полутора лет, но настоящие претензии ни к компании "Богдан Моторс", ни к его руководителям не предъявляются.

Как сообщалось, президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан 17 октября 2019 года сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке покинуть территорию Украины.

В корпорации "Богдан" Гладковского тогда заявили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Гладковскому сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

21 октября 2019 года стало известно, что за Гладковского внесли залог и он покинул СИЗО.

Корпорация "Богдан" создана в 2005 году с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.