"Крымский титан" Фирташа готовит мировое соглашение с российскими кредиторами

Об этом сообщил судья Арбитражного суда Москвы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам судьи, в материалы дела поступили ходатайства от совета министров Республики Крым и компании "Крымэнерго" о переносе слушания в связи с подготовкой мирового соглашения по делу о банкротстве.

Это ходатайство на заседании поддержали представители должника, временный управляющий и ВТБ, выступивший заявителем по делу о банкротстве.

В соответствии с законодательством мировое соглашение должно быть рассмотрено на собрании кредиторов. Для проведения собрания суд отложил слушание на 12 марта.

В начале заседания суд удовлетворил ходатайство ВТБ о процессуальном правопреемстве: в реестре кредиторов "Титановых инвестиций" банк с требованиями в размере около 2,5 млрд рублей заменит ООО "Титановые технологии", говорилось в определении суда, которое зачитал судья.

Участники процесса не возражали против правопреемства. Представитель ВТБ сообщил, что договор уступки прав с ООО "Титановые технологии" был подписан 10 января.

Представитель должника отметил, что правопреемство произошло в соответствии с планом Совмина Крыма и направлено на выход предприятия из процедуры банкротства. "Вопрос о поручительстве пока не решен", - добавил он.

Ранее дело неоднократно откладывалось, в связи с решением вопроса о поручительстве Совмина Крыма по долгам предприятия.

ООО "Титановые инвестиции" зарегистрировано в июне 2014 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит кипрской Letan Investments Limited - учредителю австрийской холдинговой компании Дмитрия Фирташа - Group DF International GmbH.

В долгосрочной аренде у "Титановых инвестиций" с осени 2014 года находится имущество расположенного в Армянске завода "Крымский титан" - крупного производителя диоксида титана. В настоящее время предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

Бывшее украинское ЧАО "Крымский титан" в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев и позднее переименовано в Ukrainian Chemical Products, принадлежащую Фирташу.

Процедура наблюдения в отношении "Титановых инвестиций" была введена 20 февраля 2018 года по заявлению ВТБ. Задолженность компании перед банком, включенная в реестр, составляет 2,5 млрд рублей.

Суд летом 2018 года удовлетворил иск ВТБ о взыскании $46,2 млн, в том числе $6,8 млн процентов, с украинской Ukrainian Chemical Products, которой банк выдал $39,39 млн до 1 июня 2016 года по договору, подписанному 24 апреля 2015 года. "Титановые инвестиции" первоначально выступали в качестве третьего лица по делу, а затем суд сделал эту компанию соответчиком.

Представители Ukrainian Chemical Products и "Титановых инвестиций" говорили, что кредит не был возвращен в связи с аннексией Крыма Россией и введением международных санкций. Эти компании предъявили встречный иск к ВТБ - о признании кредитного договора недействительным, но суд его отклонил. По этому делу банк и ООО "Титановые технологии" также заключили договор уступки прав, но данных о процессуальном правопреемстве в картотеке пока нет.

Ранее суд принял решение проводить процедуру банкротства ООО "Титановые инвестиции" Фирташа как градообразующего предприятия. В соответствии с законодательством при рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации лицом, участвующим в деле, признается соответствующий орган местного самоуправления.