Cписок получателей возмещения НДС в январе возглавили агрокомпании, – Госказначейство

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации ведомства, помимо "Кернел-Трейд", еще три предприятия в январе получили бюджетное возмещение НДС более 1 млрд грн: "АТ Каргилл" – 1,371 млрд грн, металлугрический комбинат "Азовсталь" из группы "Метинвест" – 1,255 млрд грн (месяцем ранее информация о возмещении у обеих компаний отсутствовала) и "Сантрейд" – 1,07 млрд грн (136 млн грн в декабре).

Пятерку крупнейших получателей замыкает металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", получивший 675 млн грн бюджетного возмещения указанного налога (информация о возмещении в декабре также отсутствовала).

Аффилированный с группой "Метинвест" Рината Ахметова Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича открывает вторую пятерку с показателем 673 млн грн (данные за минувший месяц отсутствовали). За ним разместился оператор зернового рынка "Нибулон" – 594 млн грн против 195 млн грн в декабре прлошлого года.

"Гленкор Агрикалчер Украина" увеличил показатель бюджетного возмещения НДС с 385 млн грн в минувшем месяце до 539 млн грн, "АДМ Юкерйн" – снизила с 508 млн грн до 455 млн грн в январе.

Замыкает первую десятку Николаевский глиноземный завод – почти 291 млн грн (информация о возмещении в декабре отсутствовала), свидетельствуют данные ГКС.

Третью пятерку составили Северный горно-обогатительный комбинат (ГОК) – 282 млн грн, Центральный ГОК – 267 млн грн, "Сателлит" – 236 млн грн, "ЛДК Украина" – 226 млн грн, Днепровский меткомбинат (ДМК) – 215 млн грн (данные о возмещении в декабре у всех этих компаний отсутствовали).

Полтавский ГОК за месяц более чем вдвое снизил свой показатель бюджетного возмещения и получил в январе 215 млн грн (578 млн грн). За ним во второй десятке расположился "Кофко Агри Ресорсиз Украина" – 210 млн грн (267 млн грн), "Олсидз Блек Си" – 198 млн грн (91 млн грн), "Ди Энд Ай Эволюшн" – 194 млн грн (242 млн грн), "Сиейчес Украина" – 187 млн грн (данные в декабре отсутствовали).

В целом бюджетное возмещение НДС в январе выросло до 17,992 млрд грн с 9,825 млрд грн в декабре-2019, указала ГКС.