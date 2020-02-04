Китай выпустит облигации на $2 миллиарда для борьбы с новым вирусом

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Средства, полученные от их продажи, пойдут на борьбу с распространением коронавируса, утверждают источники агентства. В самом банке эту информацию пока не комментируют.

Напомним, количество подтвержденных смертей от вспышки коронавируса в Китае возросло до 425 человек. Это стало известно после того, как власти провинции Хубэй сообщили во вторник о 64 новых жертвах.

Число заразившихся превышает 20,4 тыс. человек. Случаи заболевания были обнаружены и в других странах.