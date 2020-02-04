БизнесЦензор

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04.02.20 11:51

За 2019 год заробитчане перевели в Украину $12 миллиардов, – Нацбанк

По расчетам Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты совершили около $12 млрд денежных переводов.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос hromadske, передает БизнесЦензор.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)", - говорится в сообщении Нацбанка.

Объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны - на 5 гривен с начала прошлого года.

Вместе с тем, на начало 2020 года курс валют начал расти. Девальвацию гривны в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

За три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 млрд, из которых $2,82 млрд составили переводы из Польши.

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