Суд приостановил концессию Херсонского морского порта (обновлено)

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Заявление по осуществлению мер в указанном деле удовлетворено",– отметили в пресс-службе . В то же время, текст судебного постановления еще не обнародован в реестре судебных решений.

Иск по данному делу был подан ООО "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн"(консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), требовавшей признать противоправным и отменить решение о недопущении компании к участию в концессионном конкурсе.

Согласно информации Министерства инфраструктуры Украины, "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн" не была допущена к этапу раскрытия финансовых предложений концессионного конкурса по морпорту "Херсон".

Суд постановил остановить действие соответствующего приказа Мининфраструктуры дo вступления в силу решения суда пo данному делу. Суд также запретил Мининфраструктуры и концессионной кoмиссии делать любые действия направленные на завершение концессионного кoнкурса в морпорту "Херсон".

В свою очередь в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявили, что готовятся обжаловать указанное решение суда.

"Постановление вынесено без надлежащей оценки аргументов министерства. Министерство инфраструктуры не соглашается с вышеуказанным решением суда и осуществляет мероприятия, направленные на обжалование данного решения в судебном порядке", – сказано в сообщении.

В министерстве также пояснили, что заявка "Специальная компания морской порт Херсон" на концессионном конкурсе была отклонена из-за отсутствия у компании на счетах необходимой минимальной суммы средств.

Для соответствия финансовому критерию компания ссылалась на ценные бумаги (инвестиционные сертификаты) эмитента ООО КУА "Украинский капитал" и подала в составе заявки отчет о независимой оценке рыночной стоимости ценных бумаг по стоимости в 80 раз больше, чем номинальная. В связи с этим в конкурсной комиссии возникли обоснованные сомнения относительно рыночной оценки этих ценных бумаг.

Как сообщалось, компания "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".

"Рисойл-Херсон" - консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании - 40%.

Согласно представленной сегодня презентации, "Рисойл-Херсон" планирует создать в Херсонском порту региональный логистический хаб, создав условия для экспорта продукции, производимой в Херсонской области и ближайших регионах, на международные рынки. Предполагается создание логистических цепочек и развитие речного грузового сообщения с учетом экономического потенциала Днепра.

Компания намерена модернизировать инфраструктуру Херсонского морского торгового порта за счет обновления мощностей хранения, покупки новой техники и кранов, внедрения информационных технологий. Ожидается, что объемы перевалки в порту будут удвоены, а отчисления в бюджет увеличатся в три раза.

Планируется строительство завода по переработке отрубей и завода по переработке сои.

Как напомнил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, общие инвестиции компании-концессионера составят 300 млн грн, гарантированный ежегодный концессионный платеж будет составлять почти 12 млн грн.

Согласно информации на сайте Мининфраструктуры Украины, предложения "Рисоил-Херсон" составили: 7% - ставка концессионного платежа; 12,06 млн грн - фиксированный концессионный платеж; допинвестиции за первый и второй годы – по 33,284 млн грн, за третий и четвертый – по 8,321 млн грн; 18,089 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры, 60 месяцев обязательства неувольнения работников порта.

Заявки на участие в конкурсе по "Херсону" подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.