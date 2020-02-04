Google впервые раскрыла данные о доходах Youtube

Об этом со ссылкой на Громадське сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в отчетности Alphabet за четвертый квартал 2019 года. За этот период сервис заработал $4,75 млрд.

Это первое раскрытие дохода от YouTube с 2006 года, когда Google купила видеосервис за $1,65 млрд. В то же время прибыль, которую приносит YouTube, в отчетности не раскрывается.

Но из отчета известно, что подписками Premium, которая отключает рекламу на YouTube, и Music Premium пользуются более 20 млн человек. Выручка от них в отчетности входит не в результаты YouTube, а в раздел "другое", куда также входят данные о продажах смартфонов Pixel и "умных" колонок Google Home.

Благодаря услугам и товарам этой категории компания получила $5,26 млрд выручки в четвертом квартале 2019 года.

The Verge отмечает, что выручка YouTube примерно в пять раз меньше, чем от Facebook, но более чем в 6 раз превышает выручку сервиса Twitch, который принадлежит Amazon.

В общем Alphabet получила $10,67 млрд чистой прибыли в четвертом квартале 2019 года. Общая выручка компании за этот период составила $46,08 млрд и выросла на 17,3% - это самый медленный рост выручки компании с 2015 года, пишет Reuters.