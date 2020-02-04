Sony сократила операционную прибыль в третьем квартале

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль сократилась до 300,13 млрд иен ($2,76 млрд) с 376,99 млрд иен годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель на уровне 271,65 млрд иен.

Чистая прибыль составила 229,54 млрд иен против 428,96 млрд иен, полученных за аналогичный период годом ранее.

Выручка снизилась до 2,03 трлн иен по сравнению с 2,22 трлн иен.

Квартальная выручка Sony в сфере видеоигр и приставок сократилась до 632,1 млрд иен с 790,6 млрд иен. Выручка музыкального бизнеса выросла до 216,9 млрд иен с 209,35 млрд иен, в сфере кино - снизилась до 236 млрд иен с 276,7 млрд иен, а в сфере производства датчиков изображения - увеличилась до 298 млрд иен с 230,3 млрд иен.

Компания повысила годовой прогноз операционной прибыли до 880 млрд иен с 840 млрд иен. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 877 млрд иен.

Акции Sony завершили торги во вторник снижением на 0,04%. Капитализация компании с начала года выросла на 4%, до 9,48 трлн иен.