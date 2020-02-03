Google разработал сервис подписки на печать лучших фотографий

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на Engadget, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что другие фотографические онлайн-сервисы с возможностью печати фотографий обычно подразумевают периодическую печать по требованию в случае необходимости.

В Google Photos пользователь лишь указывает, хочет ли он сфокусироваться на лицах (включая домашних животных), пейзажах или "всего понемногу". Печать 10 лучших фотографий на матовой бумаге размерами 4×6 дюйма (10х15 см) обойдётся в $8 в месяц. При этом пользователь может редактировать изображения, прежде чем приступить к процессу печати. Тестовая версия сервиса пока что доступна только в США и работает на основе приглашений.

Несмотря на привлекательность данного предложения, высказываются опасения относительно его популярности. Чтобы им воспользоваться и получить от этого удовольствие, потребуется ежемесячно делать не менее 10 фотографий. И при этом качество таких фотографий (включая сюжет и композицию) должно быть достаточно хорошим. В то же время такой сервис окажется совершенно бесполезным для тех, кто использует Google Photos лишь в качестве архива своих фото.