Вспышка нового вируса в Китае может привести к переизбытку на рынке нефти, – Fitch

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Размер профицита будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ скорректировать объемы добычи в случае необходимости. Мы ожидаем, что цены на нефть останутся крайне нестабильными в 2020 году, а геополитическая напряженность и экономические настроения будут ключевыми факторами", - отмечается в сообщении агентства.

Fitch констатирует, что нефтяной рынок находится под давлением с начала вспышки заболевания: цена марки Brent упала с почти $70 за баррель в начале января до ниже $56 за баррель в настоящее время.

В случае существенно более низких котировок, чем предполагалось ранее, и ослабления рыночных настроений, для нефтегазовых компаний с рейтингом категории "В" выход на рынки капиталов может стать более затруднительным. Это может привести к увеличению числа дефолтов в секторе, отмечает Fitch.

Масштаб снижения спроса на нефть трудно оценить на данном этапе, но он будет формироваться совокупным влиянием сокращения авиаперевозок и внутренних автомобильных перевозок, а также более длительным периодом остановки производственной деятельности, полагают эксперты.

В то же время агентство отмечает, что рейтинги китайских нефтегазовых компаний (CNPC/PetroChina, Sinopec и CNOOC) привязаны к суверенным рейтингам, поэтому сложившаяся ситуация не окажет немедленного влияния на них.

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"Влияние на внутреннее потребление нефтепродуктов в Китае будет зависеть от того, насколько быстро промышленная деятельность вернется к нормальному уровню. Восстановление спроса на импортную нефть может занять еще больше времени, так как НПЗ, которые столкнулись с избытком мощностей еще до вспышки вируса, должны будут поглотить избыточные запасы", - говорится в сообщении Fitch.

На долю Китая приходится около 15% мирового потребления нефти. Кроме того, страна является основным двигателем его роста. Так, в последние пять лет на Китай приходилось в среднем 36% от повышения глобального спроса на нефть. По прогнозу министерства энергетики США, в 2020 году эта доля могла приблизиться к 40%. Еще 30% роста мирового потребления нефти приходится на другие страны Азии, включая Индию.

Даже без потенциального влияния коронавируса ожидалось, что мировой рынок нефти в этом году будет профицитным. Минэнерго США оценивало переизбыток поставок примерно в 250 тыс. б/с из-за растущей добычи в Штатах, Бразилии, Норвегии и Гайане.

Если ситуация с эпидемией ухудшится, избыточное предложение может оказаться гораздо более значительным. Частично это компенсируется падением добычи в Ливии из-за вооруженного конфликта в стране, однако пока не ясно, как долго производство в стране будет ограниченным, отмечают аналитики агентства.