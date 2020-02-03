Жители Сумщины с автономным отоплением уменьшат расходы на доставку газа

Об этом свидетельствуют расчеты АО "Сумыгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в течение первых трех месяцев текущего года потребители, которые используют газ для отопления домов, будут платить на 35-45% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

"Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа. Плата за распределение (доставку) газа для потребителя – фиксированная. Поэтому, даже зимой, когда использование газа увеличивается размер платежа за доставку остается постоянным", – отмечают в компании.

Например, домохозяйство в Сумской области, которое потребляет 1320 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 300,96 грн вместо 524,24 грн.

Напомним, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ.

Таким образом, был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет, и осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора.

В связи с этим в январе 2020 года потребители газа получили отдельные квитанции на оплату доставки газа.