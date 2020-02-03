БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.02.20 19:00

Украина и Турция подписали соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений

Соглашение о взаимном признании прав, подписанное 3 февраля в Киеве между Украиной и Турцией, предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают в Турции, а также турки, законно проживающие в Украинском государстве, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.

Украина и Турция подписали соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений

Соответствующий документ подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель министра внутренних дел Турции Мухтерем Индже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что новые правила заработают уже через полгода.

Аваков подчеркнул, что соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений - это еще одно доказательство продуктивной совместной работы. Новое Соглашение дает возможность украинцам, проживающим в Турции и туркам, проживающим в Украине, обменять национальные удостоверения водителя в упрощенном порядке - без необходимости повторно сдавать экзамены.

По словам Авакова, это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

"Кроме того, планируем, что следующим этапом углубления сотрудничества станет возможность путешествий в Турцию по ID-паспорту", - добавил Аваков.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100