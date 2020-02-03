Экологическая инспекция анонсировала проверки крупнейших загрязнителей окружающей среды

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в списке таких предприятий около 200 объектов по всей Украине, сейчас готовится проверка первых 35 из них, передает БизнесЦензор.

"Проверять будут как государственные, так и частные предприятия на соблюдение требований природоохранного законодательства. Ведь от выбросов вредных веществ, загрязнения воды и воздуха страдают жители всей Украины, что ухудшает состояние их здоровья и нарушает право на чистую окружающую среду", – сказано в сообщении.

Госэкоинспекция обещает, что проверки будут проводиться с привлечением медиа для фиксации нарушений и обнародования результатов.

При этом в ведомстве признают, что одной из самых больших проблем является недопуск экоинспекции на объекты.

"Это свидетельствует о попытке загрязнителей скрыть факты нарушений и избежать ответственности за вред, причиненный окружающей среде", – отмечается в сообщении.