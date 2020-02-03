Кабмин предложил запретить приватизацию 219 государственных предприятий

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под №2831, передает БизнесЦензор.

"Как и говорилось ранее, список запрещенных для приватизации объектов останется. Законопроект с предложенными 219 стратегическими предприятиями обеспечит их сохранение в государственной собственности, но с главным условием – дальнейшим эффективным управлением", – объяснил первый заместитель министра Павел Кухта.

Всего в перечень запрещенных для приватизации вошли 3 группы объектов:

акционерные общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% + 1 акция и не подлежит приватизации – 9 предприятий (в том числе НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця" и "Укрпошта");

акционерные общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, которые не подлежат приватизации – 101 предприятие;

объекты культуры и спорта, не подлежащих приватизации – 109 предприятий.

В Минэкономики уточнили, что для предприятий, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, она может быть отдельным решением уменьшена, но не ниже порога в 50% + 1 акция.

Для формирования списка использовались три главных критерия госпредприятий: предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являющиеся естественными монополиями; деятельность которых имеет критически важное значение для общества.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Целю принятий закона указывалась необходимость снять искусственные запреты для приватизации государственного имущества путем пересмотра перечня из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации по закону 1999 года.

При этом закон открывает возможности не только для продажи, но и для корпоратизации предприятий.

В Минэкономики тогда отмечали, что приватизации по-прежнему не будут подлежать предприятия, обеспечивающие национальную безопасность, производящие вооружения для ВСУ, атомной энергетики, спортивные объекты, объекты связи, культуры, предприятия, обеспечивающих безопасность движения и навигации. Их перечень должен был определить Кабмин.