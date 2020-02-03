Кабмин отменил 27 тысяч санкций против предприятий

Соответствующее постановление Кабинета министров №1180 от 4 декабря 2019 года вступило в силу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Это решение практически реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом "О валюте и валютных операциях" и приводит в соответствие нормы вышеупомянутых законов", – сказано в сообщении.

В Минэкономики подчеркнули, что также отменены специальные санкции, примененные до введения в действие закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года.

"Еще один механизм давления государства на бизнес ушел в прошлое. Мы услышали бизнес-сообщество и отменили "старые" санкции, то есть отмена получила обратное действие", –прокомментировал отмену санкций министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Напомним, закон "О внешнеэкономической деятельности" наделял Минэкономики полномочиями налагать санкции по представлениям Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.

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В частности, за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности в отношении субъектов ВЭД Украины или иностранных субъектов хозяйственной деятельности применялись такие специальный санкции: