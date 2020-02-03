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03.02.20 17:14

Фонд гарантирования досрочно погасил 2 миллиарда задолженности перед Минфином

Фонд гарантирования вкладов перечислил 2 млрд грн Министерству финансов Украины: 1,3 млрд грн – по векселям и 0,7 млрд грн – по процентам. Таким образом Фонд продолжил досрочное погашение задолженности по займам, взятым у государства для осуществления гарантированных выплат вкладчикам в 2014-2017 годах.

Фонд гарантирования досрочно погасил 2 миллиарда задолженности перед Минфином

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

С учетом этого досрочного погашения Фонд в общем вернул более 43 млрд грн, то есть более половины суммы своих заимствований, взятых в 2014-2017 годах у Национального банка Украины и Министерства финансов Украины:

Благодаря этому досрочному погашению также уменьшилась база начисления процентов по займам, и сейчас остаток долговых обязательств Фонда составляет 48,14 млрд грн в виде векселей и еще более 65,71 млрд грн процентов.

Согласно закону, поданному президентом Украины и принятому ВР в январе, эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства.

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