Фонд гарантирования досрочно погасил 2 миллиарда задолженности перед Минфином

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

С учетом этого досрочного погашения Фонд в общем вернул более 43 млрд грн, то есть более половины суммы своих заимствований, взятых в 2014-2017 годах у Национального банка Украины и Министерства финансов Украины:

в 2019 году полностью погашен долг перед НБУ на сумму 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – уплаченные проценты;

17,7 млрд грн – погашение кредитов Министерства финансов, из которых около 6,2 млрд грн – уплаченные проценты.

Благодаря этому досрочному погашению также уменьшилась база начисления процентов по займам, и сейчас остаток долговых обязательств Фонда составляет 48,14 млрд грн в виде векселей и еще более 65,71 млрд грн процентов.

Согласно закону, поданному президентом Украины и принятому ВР в январе, эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства.