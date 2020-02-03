Капитализация китайских компаний упала на $400 миллиардов из-за вспышки нового вируса

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал в понедельник почти на 8%, что стало самым сильным однодневным снижением более чем за четыре года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Индекс завершил сессию на отметке 2 746,6 пункта.

При этом более 2 500 акций снизились на максимально допустимые в течение одного дня 10%.

Стоимость облигаций выросла, мартовские фьючерсные контракты на 10-летние бонды прибавили 1,4%.

Гонконгский Hang Seng, просевший почти на 10% за две недели, закрылся ростом на 0,2%, а индекс Hang Seng China Enterprises – на 0,27% до 10 268,12 пункта.

Китайский юань на материковом рынке снизился на 1,2% и опустился ниже уровня в 7 юаней за доллар, завершив сессию на отметке 7 0257.

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Торгуемые в Шанхае фьючерсы на нефть, железную руду, медь и сельскохозяйственное сырье также резко снизились вслед за падением глобальных цен.

Как отмечает агентство, распродажа произошла даже после того, как центральный банк сделал крупнейшие денежные вливания в финансовую систему с 2004 года, и несмотря на очевидные усилия регулятора сдержать продажу.

По официальным данным, количество смертей от коронавируса в Китае выросло до 361 по состоянию на воскресенье, что на 57 человек больше по сравнению с предыдущим днем.