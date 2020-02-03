БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.02.20 20:27

Мировые цены на сжиженный газ упали до минимума за 10 лет

Глобальный избыток сжиженного природного газа (СПГ) продолжает расти. В результате мировые цены на СПГ в последнее время упали до 10-летнего минимума. Отраслевые эксперты прогнозируют, что "медвежий" цикл на газовом рынке продлится до 2021 года.

Мировые цены на сжиженный газ упали до минимума за 10 лет

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на oilandgaspeople, передает БизнесЦензор.

Цены на природный газ в Азии опустились ниже $4/MMBtu, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Цены на СПГ в Северо-Западной Европе (TTF) обвалились почти на 50%. При этом в регионе зафиксированы рекордные запасы СПГ.

Мягкая погода в Азии, Европе и США повлекли за собой слабый спрос на ресурс. Падению цены на сжиженный газ также способствовало введение в эксплуатацию новых СПГ-терминалов, что привело к резкому увеличению предложения на рынке в 2019 г. По этой причине основные рынки выйдут из зимнего сезона с большими запасами, что предотвратит отскок цен. Летние фьючерсы TTF (СПГ в Северо-Западной Европе) торгуются на уровне около $3,50/MMBtu и могут опуститься ниже $3/MMBtu, прогнозируют отраслевые эксперты.

"В случае умеренной погоды или более сильных, чем ожидалось, поставок СПГ в Северо-Западной Европе запасы ресурса в регионе увеличатся еще на 2 млрд кубометров. Чтобы понизиться, рынку придется искать новый рычаг корректировки. Возможно, им станет сокращение поставок из США. По текущим форвардным ценам на газ в США, мы прогнозируем, что это приведет к сокращению TTF и JKM (цены Platts на СПГ в Южной Корее и Японии) на $0,60/MMBtu и на $0,80/MMBtu соответственно", - говорится в отчете Goldman Sachs от 27 января. 

Другими словами, если сохраняются умеренные температуры и увеличится избыток предложения, спотовые цены на американский СПГ будут снижены.

Падение цен в определенной степени сдерживается тем, что часть поставок СПГ приходится на терм-контракты. Но даже при этом экспортеры США, скорее всего, пострадают от очередного снижения цен больше конкурентов, прогнозируют в Goldman.

"Мы не ожидаем, что другие производители СПГ будут уравновешивать рынок, сокращая [свое] предложение. Это согласуется с нашей оценкой того, что американские установки по сжижению газа сталкиваются с самыми высокими переменными затратами среди экспортеров СПГ, поскольку американский газ нужно покупать из энергосистемы, а не просто поднимать из-под земли", - заявили в инвестбанке.

В то же время в Goldman Sachs подчеркнули, что это "очень маловероятный" сценарий и для его реализации потребуется снижение цен на СПГ еще на $0,60/MMBtu. Тем не менее, он указывает на то, сколь депрессивным стал рынок.

Генеральный директор EQT, крупнейшего производителя сжиженного газа в США, заявил в конце прошлого года, что при цене в $2,50/MMBtu никто в отрасли не сможет получать прибыль, а это значит, что отраслевые игроки действительно страдают от газа по цене $1,90/MMBtu. Кредитный рейтинг компании EQT был недавно понижен до мусорного, а цена ее акций только за последний месяц рухнула на 40%.

Согласно Goldman, реализация "маловероятного" сценария глобального избытка газа, влияющего на экспорт американского СПГ, приведет к падению цен на газ на NYMEX до $1,50-1,90/MMBtu.

"Медвежий" цикл может закончиться в 2021 году, считают аналитики инвестбанка. Снижение производства в Европе и США наряду с ростом закупок СПГ поможет ужесточить рынок. Но это точно не спровоцирует мощное ценовое ралли. Цены JKM зимой 2020/2021 года составят $5,80/MMBtu, а летом 2021 года опустятся до $5,50/MMBtu, полагают в Goldman.

В 2018 году мировой спрос на газ вырос на 4,6% благодаря переходу от угольной энергетики к газовой. Однако на фоне снижения газификации (в первую очередь, в Китае) в течение следующих пяти лет он будет увеличиваться в среднем на 1,6% в год, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА/IEA).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100