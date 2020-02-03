Минюст планирует ввести автоматический арест имущества должников банков, – министр

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает БизнесЦензор.

Как сказал Малючька, что уже налажено сотрудничество с одним из банков, благодаря которому государственный или частный исполнители могут арестовать счета, включая карточные, мгновенно, нажатием нескольких клавиш.

"Это чрезвычайно эффективная система. Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы к ней подключились еще несколько банков. Также работаем над тем, чтобы до конца года эта система была обязательной в работе всех банков. От этого выиграют все, включая банки, которые часто являются взыскателями", – подчеркнул глава ведомства.

Также Малюська сообщил, что к концу года дополнительно заработают два реестра – реестр осужденных за сексуальные преступления (так называемый реестр педофилов) и реестр осужденных и лиц, взятых под стражу.

Как отметил министр, реестр осужденных за сексуальные преступления начнет работать в течение одного-двух месяцев. Доступ к нему будут иметь сотрудники правоохранительных органов и учебных заведений. Последним это необходимо будет во время проверки лица при приеме на работу. Второй реестр уже запущен в пилотном режиме.

"Сейчас уже тестируется реестр осужденных и находящихся в СИЗО. Это крайне важный реестр. Благодаря реестру мы можем знать, где и кто к нам обращается, насколько долго задерживается в СИЗО. Анализ ситуации позволит системно реагировать на нарушения. Этот реестр работает в пилотном режиме в четырех учреждениях – в двух СИЗО и двух колониях. Он требует небольших доработок, и через несколько месяцев он заработает полноценно", – заявил Малюська.

Вместе с этим он сообщил, что в ближайшем будущем для граждан будут доступны новые услуги. В частности, готовятся изменения, которые предоставят возможность государственным и частным нотариусам регистрировать браки и разводы. Кроме того, готовится законопроект о введении системы электронного нотариата

"В ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы. Очень надеемся, что Верховная Рада сможет принять данный законопроект в течение нескольких месяцев. В таком случае до конца года мы сможем иметь работающую систему электронного нотариата", – добавил министр юстиции.